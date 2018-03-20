Çanakkale'de Aşık Veysel Anıldı
Çanakkale'de Biga Kent Konseyi ile Biga Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ortaklığında dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma gecesi düzenlendi.
Çanakkale'de Biga Kent Konseyi ile Biga Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ortaklığında dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma gecesi düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin ve vatandaşlar katıldı.
Program sonunda Belediye Başkanı İsmail Işık, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sanatçılara çiçek verdi.