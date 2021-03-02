Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

02.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:43
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 33 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 33 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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