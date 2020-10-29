Çanakkale'de 29 Ekim'e özel havai fişekli gösteri
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Çanakkale'de 29 Ekim'e özel havai fişekli gösteri

29.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:08
Çanakkale'de 29 Ekim'e özel havai fişekli gösteri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Lapseki Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, ellerindeki havai fişekleri yakarak kutlamalara katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakarlıklarıyla kurdukları bağımsızlığımızın ve geleceğimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için aynı ruh ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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