'TCG KUMKALE' 23 NİSAN İÇİN BOĞAZA DEMİRLENDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı P1203 borda numaralı 'TCG Kumkale' isimli Tuzla sınıfı karakol gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale açıklarında demirlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı P1203 borda numaralı 'TCG Kumkale' isimli Tuzla sınıfı karakol gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale açıklarında demirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 23 gemimiz ile 23 liman ziyareti icra edilecek. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı