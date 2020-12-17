Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi
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Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi

17.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:59
Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 130 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 130 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde takibe aldıları şüpheli S.A'yı sahte içki satışı yapacağı sırada yakaladı. Operasyonda, satışa hazır 125 litre sahte şarap, 5 litre sahte viski, kaçak içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ve doluma hazır 10 cam şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AKTUĞ

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