Çanakkale'de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın ölü bulundu

Çanakkale'de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan zihinsel engelli ve 4 çocuk annesi Cemile Aslan (61), 28 Nisan günü tarlaya gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan engelli kadın, en son dün saat 14.00 sıralarında rüzgar enerji santralinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından santral yakınlarındaki boş arazide görüldü. Santral görevlisi kadını görünce durumu köy muhtarı Ali Can'a bildirdi. Muhtar Can, engelli kadına ulaşamayınca durumu ailesine ve jandarmaya haber verdi. Zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma, AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Bugün hayvanlarını otlatmaya giden Arasanlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin, Sarpdere köyü Yörükkonağı mevkiindeki tarlasında yerde yatan bir kadın cesedi gördü. Ergin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yaptıkları incelemede cesedin 12 gündür aranan Cemile Arslan'a ait olduğunu belirledi. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:51:26. #1.16#

title