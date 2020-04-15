ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Hüseyin Öztürk, Mehmet Uslu, İlhan Uslu, Çan, Güncel

ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu

Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu olduÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Hüseyin Öztürk (87) ile kızı Zahide Uslu (65) ve torunu Mehmet Uslu (39), hastalığı yenip, taburcu oldu.

15.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:37
ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu

Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Hüseyin Öztürk (87) ile kızı Zahide Uslu (65) ve torunu Mehmet Uslu (39), hastalığı yenip, taburcu oldu.

Babası ve oğluyla sağlık çalışanlarının alkışlarla taburcu ettiği Zahide Uslu, "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" dedi.

Çan ilçesinde yaşayan Zahide Uslu, babası Hüseyin Öztürk, oğlu Mehmet Uslu ve eşi İlhan Uslu ile birlikte, 10 gün önce pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Aile üyelerinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlhan Uslu hayatını kaybederken, Zahide ve Mustafa Uslu ile dede Öztürk 10 gün süren tedavileri sonunda sağlıklarına kavuştu. Anne-oğul ile dede, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

'KRONİK RAHATSIZLIKLARIMIZA RAĞMEN SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK'

Yaşadıklarının kolay olmadığını belirten Mehmet Uslu, "Dört kişi girdik ama üç kişi çıkıyoruz. Babayı kaybettik üzgünüz. Annem, dedem ve ben, sağlık çalışanlarımızın özverileriyle çalışmalarıyla kronik rahatsızlıklarımıza rağmen sağlımıza kavuştuk" dedi.

'ALLAH SAĞLIKÇILARIMIZIN AYAĞINA TAŞ, GÖZLERİNE YAŞ DEĞİRMESİN'

Bu süreçte acıyı da yaşadıklarını söyleyen Zahide Uslu, "İnsanlardan, doktorlardan yardım gördük. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" diye konuştu.

'BİZE TEDAVİ SÜRECİNDE ÇOK İYİ BAKTILAR'

87 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Hüseyin Öztürk ise, "Bize tedavi sürecinde çok iyi baktılar. Allah devletimize, milletimize, herkese sağlık sıhhat versin" dedi.

Öte yandan, Hüseyin Öztürk demans, Mehmet Uslu'nun diyabet ve hipertansiyon, Zahide Uslu'nun da KOAH ve hipertansiyon hastası olduğı öğrenildi.

ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Haberler
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Tarkan Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 16:56:02. #1.14#
title