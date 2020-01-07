Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Haberler » Güncel » Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

07.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:39
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

'de etkili olan ve kar yağışı sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlere de ara verilirken, Çanakkale-Eceabat hattında da durdurulan seferler saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler