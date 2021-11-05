Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (3) - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (3)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu (3)

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIYoğun sis nedeniyle saat 07.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 15.15'te yeniden açıldı.

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 15.15'te yeniden açıldı. Ege ve Marmara Denizi girişinde demirli bekleyen gemiler de planlama doğrultusunda Çanakkale Boğazı'na alınmaya başlandı. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımı normale döndü.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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