Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bandıralı buğday yüklü gemi, Lapseki açıklarındaki Şevketiye açıklarına demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bandıralı buğday yüklü gemi, Lapseki açıklarındaki Şevketiye açıklarına demirletildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı 'Fortune Trader' adlı buğday yüklü kargo gemisinde Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.

Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemide bulunan kılavuz kaptan, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-15' ve 'Nazım Tur' römorkörleri sevk edildi. Buğday yüklü gemi römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

Gemi arızasının giderilmesi için çalışmalar sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Şevketiye açıklarına demirletildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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