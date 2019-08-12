ÇANAKKALE BİGA'DA ORMAN YANGINI -3

12.08.2019 21:13

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA