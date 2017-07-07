Çanakkale Balıkçı Tezgahlarının Son Günlerdeki Gözdesi Sardalya

Çanakkale Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalyanın kilosunun 20 TL'den satıldığı görüldü.



Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. Çanakkale yöresinde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya ızgara olarak en çok tüketildiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle kilosu 15 TL'den satılıyor. Ancak son birkaç gündür esen rüzgar nedeniyle avlanmaya çıkan teknelerin sayısında azalma olduğu için 5 TL'lik zam ile kilosu 20 TL'ye yükseldi. Sardalyayı sadece vatandaşlar değil, satışını yapan balıkhane esnafı da her gün ızgara yaparak tüketiyor.



Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Uysal, sardalyayı bölgedeki balıkçı esnafının kuru fasulyesi olarak nitelendirdi. Sardalyanın ağır metal içermediğini belirten Uysal, "Çok lezzetli bir balıktır. Özellikle bu mevsimde ızgarası çok meşhurdur. Hiç temizlemeden yaparız. Yağı içerisinde kalır ve çok lezzetli olur. Biraz kokusundan dolayı insanlar uzak duruyor. Ancak çok sağlıklıdır. Ben herkese doğal gıda olarak nitelendirdiğimiz sardalya balığını haftada en az 3-4 kez tüketmelerini tavsiye ediyorum. Izgara, buğulama ya da haşlama olarak tüketilebilir" dedi.