Çanakkale Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

22.08.2019 10:06
Çanakkale Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı
Kaynak: DHA
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