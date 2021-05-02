ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
Kapağı çalınmış rögarlardan genel ve detay görüntüler Belediye ekiplerinin rögarların bulunduğu alanda aldığı tedbirden görüntü Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röportaj ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı.
Kapağı çalınmış rögarlardan genel ve detay görüntüler
Belediye ekiplerinin rögarların bulunduğu alanda aldığı tedbirden görüntü
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röportaj ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş