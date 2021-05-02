ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
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ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Kapağı çalınmış rögarlardan genel ve detay görüntüler Belediye ekiplerinin rögarların bulunduğu alanda aldığı tedbirden görüntü Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röportaj ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı.

Kapağı çalınmış rögarlardan genel ve detay görüntüler

Belediye ekiplerinin rögarların bulunduğu alanda aldığı tedbirden görüntü

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röportaj ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı.

ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı
ÇANAKKALE - Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal ızgaraları çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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