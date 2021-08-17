Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde bir grubun yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 12 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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