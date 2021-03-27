Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı
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Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı

Uzunca bir süredir İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.

Gönül İşleri ve Erkenci Kuş dizileri ile şöhreti parlayan Can Yaman, uzunca bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor.

ANNE İLE TANIŞTI

Geçtiğimiz ay güzel giden ilişkilerinde ilk ciddi adımı atıp sevgilisine evlenme teklifi eden ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi. Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ

İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.

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- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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