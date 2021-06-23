Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!
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Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!

Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, flaş bir hamlede bulundu. Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle evlenecek mi? İşte detaylar...

Oyuncu Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesine kayıtsız kalan Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

BOĞAZ HAVASI ALDILAR

Ailesi ve sevgilisiyle Boğaz turu yapan Yaman'ın neşeli halleri dikkat çekti. Güldem Yaman'ın müstakbel gelini Diletta Leotta ile samimi pozu beğeni topladı.

Yaman ile Leotta'nın yakın zamanda evlilik kararı alabileceği konuşuluyor.

Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!
Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!
Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş gelişme!

Kaynak: Snob Magazin

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