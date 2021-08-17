Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı? İşte cevabı
Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla adını duyuran İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 30 yaşına bastı. Diletta Leotta'nın doğum gününde tek başına poz vermesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...
Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan pledgetimes.com adlı site, çiftin ayrıldığını iddia etti. Haberde, 30'uncu yaş gününü kutlayan Diletta Leotta'nın düzenlediği partide Can Yaman'ın olmadığı ifade edildi.
Diletta Leotta, doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflarda Can Yaman'ın olmaması, ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
Ayrılık iddialarının ardından taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.
Diletta Leotta, geçtiğimiz aylarda Can Yaman'ın ailesiyle tanışmıştı.
Yaman'ın sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.
Kaynak: Snob Magazin