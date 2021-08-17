Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı? İşte cevabı

Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla adını duyuran İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 30 yaşına bastı. Diletta Leotta'nın doğum gününde tek başına poz vermesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...