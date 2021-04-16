Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?
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Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?

Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dizi ve reklam çekimi için gittiği İtalya'da aradığı aşkı bulan oyuncu Can Yaman, ani bir kararla Instagram hesabını kapattı. Yaman'ın bu hamlesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi

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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen 31 yaşındaki Can Yaman, sevenlerini şaşırtan bir hamlede bulundu.

SESSİZ SEDASIZ HESABINI KAPATTI

Instagram hesabını kapatan oyuncu, bu hamlesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Can Yaman'ın Instagram hesabını tamamen mi yoksa geçici olarak mı kapattığı gizemini koruyor.

Can Yaman'ın Instagram hesabını kapatmasının yankıları devam ederken evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta doktor arkadaşı ile baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti.

AYRILIK DEDİKODUSU DOĞRU MU?

Can Yaman'ın hesabını kapatıp Diletta Leotta'nın da baş başa kutlama yapması çiftin ayrıldığı dedikodusunu da beraberinde getirdi.

Taraflardan konuyla ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: Snob Magazin

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