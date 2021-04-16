Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?

Dizi ve reklam çekimi için gittiği İtalya'da aradığı aşkı bulan oyuncu Can Yaman, ani bir kararla Instagram hesabını kapattı. Yaman'ın bu hamlesi, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi