Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası
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Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası

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Can Yaman ile Diletta Leotta'nın yeni aşk yuvası

Oyuncu Can Yaman ile sunucu Diletta Leotta'nın aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, İtalya'da yeni evlerine taşındı. İşte detaylar...

Oyuncu Can Yaman ile sunucu Diletta Leotta, İtalya'nın Roma kentindeki yeni evlerinde mutluluk pozu verdi. Yaman ile Leotta'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

Sakal ve saçlarını uzatan Can Yaman'ın bu hali sevenlerini şaşırttı. Yaman'ın hayranları, "Kendini bu kadar salmasaydın keşke" ve "Eski Can Yaman'ı görmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, Sandokan dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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