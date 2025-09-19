Can Uzun Rizeli mi, Konyalı mı, aslen memleketi neresi?

Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performans ve potansiyel, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da futbol otoritelerinin ilgisini çekmiş durumda. Ancak onun hakkında en çok merak edilen konulardan biri, aslen nereli olduğu… Can Uzun'un doğduğu yer, ailesinin memleketi ve kökeni sık sık tartışma konusu oluyor.

DOĞUM YERİ VE AİLE KÖKENİ

Can Uzun, Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya gelmiştir. Yani doğum yeri itibarıyla Almanya doğumludur. Ancak kökenleri Türkiye'ye dayanmaktadır. Ailesi aslen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nden, Rize ilindendir. Bu nedenle Can Uzun'un Türk kökenli olduğu ve ailesinin Rizeli olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Konyalı olduğuna dair söylentiler yer alsa da, bu bilgi doğru değildir; ailesinin memleketi Konya değil, Rize'dir. Bu karışıklığın sebebi, Türkiye'de geniş bir taraftar kitlesi olan bazı kulüplerin Can Uzun'u kendi bölgelerinden göstermek istemesidir.

RİZE İLE BAĞLARI

Ailesinin Rize kökenli olması, Can Uzun'un da zaman zaman memleketine olan bağlılığını dile getirmesine neden olmuştur. Sosyal medyada ailesiyle birlikte Rize'ye yaptığı ziyaretlerden paylaşımlar yaptığı bilinmektedir. Bu ziyaretlerde hem ailesiyle vakit geçirdiği hem de yöresel kültürü yakından tanıdığı görülmüştür. Bu durum, onun Almanya'da yetişmesine rağmen köklerinden kopmadığını göstermektedir. Rize kültürünün ona aile bağları aracılığıyla aktarıldığı söylenebilir.

KONYA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Can Uzun'un Konyalı olduğuna dair bazı söylentiler, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerden kaynaklanmaktadır. Özellikle futbol camiasında genç yeteneklerin memleketleri konusunda bazen hatalı bilgiler dolaşabilmektedir. Konya ile ilgili iddialar da bu tür yanlış aktarımlar sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak Can Uzun'un ailesinin Konya ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tür haberlerin asılsız olduğu net bir şekilde ifade edilebilir.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMESİ

Can Uzun'un kökenine duyduğu bağlılık, milli takım tercihi sürecinde de etkili olmuştur. Almanya'da doğup büyümesine rağmen Türkiye'yi seçmesi, ailesinin memleketine ve Türk kimliğine duyduğu aidiyetle açıklanabilir. Genç yaşına rağmen Türkiye A Milli Takımı'nı tercih etmesi, hem memleketine olan sevgisini hem de Türk futboluna katkı sağlama isteğini ortaya koymaktadır. Bu karar, onu Türk futbol kamuoyunun daha da yakından takip etmesine yol açmıştır.

RİZE'NİN YETİŞTİRDİĞİ YETENEKLERDEN BİRİ

Rize, Türkiye'nin futbolcu yetiştirme potansiyeli yüksek bölgelerinden biridir. Birçok ünlü futbolcunun yetiştiği bu şehir, Can Uzun gibi Avrupa'da doğup büyüyen ancak kökenleri Rize'ye dayanan futbolcularla da gurur duymaktadır. Can Uzun'un başarıları, Rize kökenli futbolcuların Türk futboluna katkı sunmaya devam ettiğinin en güncel göstergelerindendir.

CAN UZUN ASLEN RİZELİDİR

Tüm bu bilgiler ışığında, Can Uzun'un aslen Rizeli olduğu kesinleşmiştir. Almanya'nın Nürnberg kentinde doğmuş, ancak ailesi Rize'den Almanya'ya göç etmiştir. Bu nedenle hem Almanya'da yetişmiş bir futbolcudur hem de Türk kimliğini ve memleketini koruyan bir genç yetenek olarak öne çıkmaktadır. Konyalı olduğuna dair iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Can Uzun'un hem Türk futboluna hem de memleketi Rize'ye ilerleyen yıllarda büyük katkılar sağlaması beklenmektedir. Genç yaşına rağmen gösterdiği profesyonellik, disiplin ve yetenek, onun gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek bir yıldız olacağının sinyallerini vermektedir.