Can Tertip filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Harry Can Tertip oyuncuları kimler?

Can Tertip filmi bu akşam Kanal D ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Can Tertip filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Can Tertip ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Kanal D ekranlarında Can Tertip filmi yayınlanacak. Peki Can Tertipnedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

CAN TERTİP FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Can Tertip filmi bugün (1 Şubat Pazartesi 2021) Kanal D ekranlarında saat 23:15 'de yayınlanacaktır.

CAN TERTİP FİLMİ NEDİR?

Can Tertip, Burak Kuka'ın 2015 yılında hem yönettiği Komedi filmi.

CAN TERTİP KONUSU NE?

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas'ın yolları aynı asker ocağında birleşir. İlyas'ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve maceraları başlar. Başrollerde Ümit Erdim, Volkan Demirok, Tuğba Özerk, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural'ı izlediğimiz Can Tertip'in yönetmenliğini Burak Kuka üstleniyor.

CAN TERTİP FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ümit Erdim : Şakir Tahta

Volkan Demirok : İlyas

Cengiz Küçükayvaz : Enişte

Hakan Ural : Yüzbaşı Yılmaz

Sinan Engin : Rüstem

Deniz Özerman

Tuna Orhan

Sinan Bengier : Amca

Süeda Çil

Deniz Sipahi

Tuğba Özerk : Gülden

Kahraman Sivri

İrfan Kangı

Cansu Fırıncı

Bengi İdil Uras

Tolga Deniz : Beter Komiser