Can Sungur kimdir? Can Sungur Twitch ve YouTube kanalı!
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Can Sungur kimdir? Can Sungur Twitch ve YouTube kanalı!

Can Sungur kimdir? Can Sungur Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin tanınan yayıncılarından ve içerik üreticilerinden biri olan Can Sungur yaklaşık altı sene önce başladığı sosyal medya serüveninde büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Pqueen'le canlı yayında yaptığı eğlenceli konuşmalarla da kemik kitlesinin dışında bir kitleye hitap eden Can Sungur kimdir? Can Sungur nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!

Can Sungur Twitch ve YouTube içerikleriyle sosyal medyadaki varlığını sürdürüyor. Twitch camiasında ve özellikle YouTube platformunda Türkiye'nin tanınan fenomenlerinden birisi olan Can Sungur kimdir? Can Sungur'un iş hayatı hakkında bilgiler!

CAN SUNGUR KİMDİR?

Can Sunur, 30 Haziran 1986'da Ankara'da doğmuş. Lise hayatını, Sakıp Sabancı Lisesi'nde tamamlamış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatına devam ederken 2 adet kitap çevirmiştir. Kitapların konuları ise inovasyon yaklaşımları ve internette iş kurmak üzerinedir.

Tom Kelley'in 10 İnovasyon Şifresi adlı kitaptan etkilenerek iş hayatına atılan Sungur, Üniversiteden sonra bir sene kadar Leo Burnett şirketinde Strateji Planlayıcılığı yapmıştır. Leo Burnett İstanbul ofisinde çalıştığı dönemlerde küçük bir ekiple uzun yıllar boyunca tek aylık rol yapma oyunları buluşmasını "Wizards of Istanbul" düzenlemiştir. 2010 yılında, üstün zekalı çocuklara rol yapma oyunları üzerinden yaratıcılık dersleri verdi. Yaratıcılık, hikayecilik, hikaye analizi ve rol yapma oyunları hakkında atölye gurupları düzenlemektedir. Pek çok şirkette eğitim verdi.

Kurucusu olduğu, içerik üreten Geekyapar! web sitesinde yazıları yayınlandı. Can Sungur, 2013'te ilk YouTube kanalını kurmuş ve 2015 yazında ilk videosunu yayınlamış. ouTube'daki videoları ile oyuncular arasında da tanınmaya başlamıştır. YouTube sonrasında Twitch'de de yerini almıştır. Ortağı olduğu Sungurlar şirketinde markalara dijital pazarlama stratejisti olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. İlgi alanı olan konularda içerik üretmeye devam etmektedir.

CAN SUNGUR, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 195 bin'den fazla takipçisi olan Can Sungur, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Can Sungur'dur. Ek olarak YouTube'da 259 bin'den, Instagram'da 98 bin'den, Twitter'da ise 122 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • CAN SUNGUR Twitch: twitch.tv/cansungur
  • CAN SUNGUR YouTube: youtube.com/cansungurveyakinevren
  • CAN SUNGUR Instagram: instagram.com/csnaber/
  • CAN SUNGUR Twitter: twitter.com/csnaber
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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