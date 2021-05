Can Sungur kimdir? Can Sungur Twitch ve YouTube kanalı!

Türkiye'nin tanınan yayıncılarından ve içerik üreticilerinden biri olan Can Sungur yaklaşık altı sene önce başladığı sosyal medya serüveninde büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Pqueen'le canlı yayında yaptığı eğlenceli konuşmalarla da kemik kitlesinin dışında bir kitleye hitap eden Can Sungur kimdir? Can Sungur nerelidir, kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde!