Can Özen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Can Bey) Can Özen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Can Bey kimdir? Can Özen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10-14 OCAK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

- Can Bey

- Şengül Hanım

- Miraç Bey

- Ayşe Hanım

- Yeşim Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN ÖZEN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Can Bey (Can Özen) oldu. Can Özen tarzı, oyuncakları ve takıları ile oldukça dikkat çekti. Can Bey'in kim olduğu merak edildi.

Can Özen, 43 yaşında ve Ankaralıdır. Daha önceden Kuaförüm Sensin programına da katılan Can Özen 5. gün yarışmacısıdır. Yani Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Can Özen Cuma günü 5. gün yani 14 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Cuma günü ise haftanın şampiyonu belli olacaktır.

