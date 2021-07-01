Can Erenler Derneğinden Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret
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Can Erenler Derneğinden Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret

Can Erenler Derneğinden Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Can Erenler Derneği Başkanı Mehmet Erken ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Erol, Cafer Mercan, Ercan Dikili ve İbrahim Battal, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret ettiler.

Can Erenler Derneği Başkanı Mehmet Erken ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Erol, Cafer Mercan, Ercan Dikili ve İbrahim Battal, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Can Erenler Derneği Başkanı Mehmet Erken ve dernek üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette, Can Erenler Derneği Başkanı Mehmet Erken, Can Erenler Derneği ve derneğin faaliyetleri hakkında Vali İlhami AKTAŞ' a bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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