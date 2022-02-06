Can Dostunun Sırrı Ortaya Çıktı

ARALIK, IĞDIR (Snob Magazin) - Snob Magazin'in haberine göre; Gülçin Ergül, 13 Aralık Pazartesi akşamı geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı, sevgilisiyle sahiplendiği kediyle fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ergül ve Lafçı, kediyi yavruyken sahiplendiği ortaya çıktı. Evinde kediyle vakit geçiren Ergül, duygusal bir paylaşım yaptı. Gülçin Ergül, "En zor zamanlarda sevgiyi, merhameti hatırlatan Goody" diye yazdı.

Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nin bir kedi sahiplendiği daha ortaya çıktı. Ergül, evinde sevgilisiyle zamanında birlikte sahiplendiği iki kediyle zamanını geçiriyor.