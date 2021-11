Halk Tv'de Can Coşkun ile Haber Masası programı moderatörü olan Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında, nereli? Can Coşkun hayatı ve biyografisi!

CAN COŞKUN KİMDİR?

Hafta içi 13-16 arası Haber Masası sunucusudur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet