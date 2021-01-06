Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında, nereli? Can Coşkun hayatı ve biyografisi!

Halk Tv'de Can Coşkun ile Haber Masası programı ile dikkatleri üzerine çeken Can Coşkun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında, nereli? Can Coşkun hayatı ve biyografisi!

Halk Tv'de Can Coşkun ile Haber Masası programı moderatörü olan Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında, nereli? Can Coşkun hayatı ve biyografisi!

CAN COŞKUN KİMDİR?

Halk TV'de Hafta içi her gün 13-16 Haber Masası programını sunar ve Her Salı 20-01 Kayda Geçsin programının sunucusudur.