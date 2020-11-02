Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı
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Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı

02.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:50
Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı

Çan Belediyesi, İl Özel İdareden kullanım hakkı alınarak dolgu malzeme sahasını belediye sınırları içerisine kattı.

Çan Belediyesi, İl Özel İdareden kullanım hakkı alınarak dolgu malzeme sahasını belediye sınırları içerisine kattı.

Çan Belediyesi bünyesine, İl Özel İdareden kullanım hakkı alınarak belediye sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların yol ve alt yapı dolgu çalışmalarında kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulan dolgu malzemesinin karşılanması amacıyla 6.72 Hektarlık alanı kaplayan 1-A Grubu dolgu malzeme sahası kattı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Vatandaşlarımıza hizmet yolunda ilçemiz genelinde yürütülecek çalışmalar ve faaliyetlerde kullanılmak üzere Çan Belediyesi bünyesine kattığımız maden sahasından elde edilecek ürünlerin ve ham maddelerin kullanılmasını amaçlıyoruz. İlçemizin gelişimi ve değişimi için her türlü alanda yürüttüğümüz çalışmaları önemsiyor; şehrimize ve belediyemize değer katmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yanımızda olarak bizlere yardımcı olan İl Özel İdaresi mühendislerine ve idarecilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı
Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı
Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı
Çan Belediyesi dolgu malzeme sahasını bünyesine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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