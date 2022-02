Can Ataklı kimdir sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü gazeteci, yazıları ile dikkatleri çekiyor. Ataklı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Can Ataklı nereli? Can Ataklı eşi kim? İşte, Can Ataklı'nın ailesine dair ayrıntılar... Can Ataklı kimdir? Can Ataklı hangi kanalda? Gazeteci Can Ataklı kaç yaşında, nereli?

CAN ATAKLI KİMDİR?

Ataklı, Mayıs 1956 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olanAtaklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.

Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Ataklı, gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılında Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu üstlendi. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yaptı. 2015 yılının Ekim ayından bu yana Korkusuz Gazetesinde yazıyor. 2016 yılından itibaren hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sundu. Günümüzde Tele1 televizyonunda görev almaya devam ediyor.

Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile gerçekleştirdi. Tuvana ile Begüm ve Peri adında üç kızı olan Can Ataklı, 2002 yılında Son, 2008 yılında da Ateşten Koltuk filmlerinde yer aldı.

CAN ATAKLI HANGİ KANALDA?

Youtube videolarındaki yorumlarını takip edilen Can Ataklı, Hafta içi her gün 18.00 de Can Ataklı ile Haber Kokteyli adlı programda Flash TV'de yer almakta.

