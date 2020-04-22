Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
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Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Can Ataklı, İstanbul, Güncel, Haber

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1 ekranlarında "Gün Başlıyor" programını hazırlayıp sunan Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığı için eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nu iş bilmezlikle suçlayan Ataklı, "Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat" dedi.

22.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:56
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor

Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli sağlık tesislerinden biri. Yoğun bakım kapasitesi ile de Avrupa'da birinci sırada. İlk etabı açılan, tamamının ise 20 Mayıs'ta açılacağı belirtilen hastane geçtiğimiz aylarda yapılmayan yolu ile gündeme gelmişti.

ATAKLI'DAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Tepkilerin odağındaki isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Tele 1 ekranlarında "Gün Başlıyor" programını hazırlayıp sunan Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığı için eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nu iş bilmezlikle suçlayan Ataklı "Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat" ifadelerini kullandı.

"BAHANESİ YOK BU İŞİN"

Can Ataklı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bahanesi yok bu işin, İBB'nin burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin.

ŞOVLARLA BU İŞLER YÜRÜMEZ

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez. Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa da kusura bakmasın ama olmaz. O yolu yapacaktın. Lamı cimi yok.

İCRAAT GÖRMEDİM KARDEŞİM

Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı acaba. Ben daha icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AKP durmadan geçitleri donatıyordu, sen ne yapıyorsun? İstanbul senindir'den var mı başka bir şeyin? Ne demekse o.. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat..."

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
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