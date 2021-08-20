Camorra mafyasının üst düzey ismi Dubai'de yakalandı
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Camorra mafyasının üst düzey ismi Dubai'de yakalandı

Camorra mafyasının üst düzey ismi Dubai'de yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

Camorra mafyasının üst düzey isimlerinden olduğu gerekçesiyle İtalya'nın "en tehlikeli 6 kaçak" listesinde yer alan Raffaele Imperiale, Dubai'de yakalandı.

Camorra mafyasının üst düzey isimlerinden olduğu gerekçesiyle İtalya'nın "en tehlikeli altı kaçak" listesinde yer alan Raffaele Imperiale, Dubai'de yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Imperiale, çalıntı sanat eserleriyle de bağlantılı. Amsterdam'da bir müzeden çalınan iki Van Gogh tablosu yıllar sonra Imperiale'nin çiftlik evinde bulunmuştu.

İtalya polisinin açıklamasına göre 46 yaşındaki Raffaele Imperiale, 4 Ağustos'ta Dubai'de tutuklandı. İtalya'da hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası ve çok sayıda ek suçlama daha bulunan Imperiale'nin ülkesine iadesi bekleniyor.

Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia doğumlu Imperiale, 1996'da Hollanda'ya yerleşmiş ve bir kafe açmıştı. Imperiale, 2010'dan bu yana Dubai'de yaşıyor ve resmi kayıtlara göre gayrimenkul işiyle uğraşıyordu.

İtalyan basınına göre ise Imperiale Güney Amerika'daki karteller, Hollanda mafyası ve İtalya mafyası arasında bağlantı işlevi görüyor, büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağını yönetiyordu.

Güvenlik güçleri, Imperiale'nin İrlanda ve Bosnalı uyuşturucu kaçakçılarıyla da bağlantılı olduğundan, özellikle Peru kaynaklı kokain trafiğini yönettiğinden şüpheleniyor.

'İki Van Gogh tablosuna karaborsada 100 milyon dolar ödedi'

2002'de Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nden çalınan "Scheveningen'de Deniz Manzarası" (1882) ve ''Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat" (1884/85) isimli Van Gogh tabloları 2016'da Imperiale'nin evinde bulunmuştu

2002'deki bu soygun, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en önemli 10 sanat eseri hırsızlığı listesinde yer alıyordu.

Imperiale'nin, doğum yeri Castellammare di Stabia'daki çiftlik evinde bulunan tablolara karaborsada 100 milyon dolar ödediği tahmin ediliyor.

Imperiale, geçen Ocak ayında Napoli merkezli Il Mattino gazetesine verdiği söyleşide Van Gogh tablolarının çalınmasıyla alakası olmadığını ve tabloları "sanat tutkusu" nedeniyle satın aldığını ileri sürmüştü.

Bu vaka nedeniyle Imperiale İtalya basınında, mafyanın "Van Gogh babası" diye de anılıyor.

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