Çamlıdere'nin eğitimde yükselen değeri

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18

Çamlıdere Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'na kurulan Tasarım-Beceri Atölyelerinde becerili öğrenciler yetişecek



Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve ilgi duydukları alanlardaki becerilerini geliştirmesi için pilot okullarda kurulmasını kararlaştırdığı Tasarım-Beceri Atölyeleri Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'nda da açıldı.



2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeniden yapılan Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Drama Atölyesi, Yaşam ve Beceri Atölyesi, Spor Atölyesi faaliyete başladı.



Okul müdürü Cihangir Cantürk, "Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme becerilerini geliştirdikleri atölyelerin yanı sıra okulda Z Kütüphane, Konferans Salonu, Bağımsız Anasınıfları, okulumuz öğretmen kadrosunun özverili çalışmaları ile eğitimin kalitesini artıran, Ulusal Ajans destekli Avrupa Birliği Erasmus K101 Projesi ve e-twinning Projeleri yanı sıra İlçe bazında farkındalık oluşturan yerel projelerle; Okulumuz ilçenin ve bölgenin en gözde okulu olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA