Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü
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Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü

27.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:27
Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KÜÇÜK Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KÜÇÜK Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü. Kırmızı beyaz ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Kuleyi kaplayan kırmızı beyaz renkli ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu ve İstanbul'un birçok ilçesinden fark edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün aynı anda ışıklandırılmasıyla renkli görüntüler oluştu.

 


Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü
Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü
Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağı'na büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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