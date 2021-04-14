Çamlıca Espor Wild Rift kadrosunu açıkladı
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Çamlıca Espor Wild Rift kadrosunu açıkladı

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Çamlıca Espor Wild Rift kadrosunu açıkladı

Wild Rift'in espor arenası gittikçe büyüyor.

Riot Games'in yeni sayılabilecek oyunu Wild Rift arenasında espor sektörü gittikçe büyüyor. LoL, CS: GO, Zula ve VALORANT gibi oyunların espor takımları da bu sahneye adım atıyorlar.

Çamlıca Espor'un duyurduğu Wild Rift kadrosu:

Üst koridor - Arda "Cookie" Aydın

Orman - Eren "Cronex" Şumnulu

Orta koridor - Ali Baran "Xanpy" Gün

Saldırı Gücü Taşıyıcısı - Emirhan "Gloxy" Toksoy

Destek - Zeren "Bunny" Turan

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Kaynak: Playerbros

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