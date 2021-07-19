Çamlıca Espor Valorant takımı başvuruları başladı

Valorant sahnesine camlicaespor ile adım atabilirsiniz.

Ülkemiz espor ekosisteminin başarılı kulüplerinden olan Çamlıca Espor yeni bir Valorant takımı için takım başvurularının başladığını duyurdu.

Çeşitli alanlardaki başarılarını Valorant arenasına da sürdürmeye kararlı görünen Çamlıca Espor resmi sosyal medya hesapları üzerinden Valorant takımı için taze kanlar aradıklarını duyurdu. Organizasyon oyuncu başvurularının mail adresi üzerinden yapılacağını ve takım halinde alınacağını duyurdu.

Sizler de takımınıza güveniyor ve Valorant sahnesinde başarılı olacağınıza inanıyorsanız camlicaespor@gmail.com mail adresi üzerinden başvuru yaparak şansınızı deneyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros