Çamlıca Espor kendilerini temsil edecek yeni NBA takımını duyurdu
Çamlıca Espor yeni NBA2K22 kadrosunu açıkladı.
Çamlıca Espor, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile yeni sezonda takımlarını temsil edecek olan NBA2K22 kadrosunu paylaştı.
https://twitter.com/camlicaespor/status/1441131392570560513
Organizasyon "Aramıza hoş geldiniz çocuklar" diyerek takımda yer alan oyuncuları açıkladı. Kadroda yer alan isimler:
C JAYNIIL
PG Demirhan Demir
SG Foreva Peep
SF Trip_T1
PF Kaan Ceceloğlu
Organizasyona ve kadrodaki oyunculara başarılar diliyoruz.
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