Çamlıca Espor Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyona kadrosunu duyurdu
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Çamlıca Espor Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyona kadrosunu duyurdu

14.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:23
Çamlıca Espor Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyona kadrosunu duyurdu

Çamlıca Espor (camlicaespor) Intel ESL Türkiye (ESL_Turkiye) CS: GO Şampiyonasına katılıyor!

Başarılı espor organizasyonu Çamlıca Espor, CS: GO arenası için yeni bir kadroyla anlaşma sağladı. Türk espor kulubü, Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasında mücadele edecek olan kadrosunu açıkladı.

Köklü espor kulübü, Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Elemesini geçerek Intel ESL Türkiye Ligi'ne adını yazdıran takımlardan biri olan QUESTIONMARK kadrosunu bünyesine kattı. Güçlü kadro Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Elemesinde istediğini bulamasa da 2. Elemelerde başarılı sonuçlar alarak Intel ESL Türkiye Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Başarılı gidişatın ardından kadro menajeri Baransel 'woxyy' Durak yaptığı paylaşımla organizasyon arayışında olduklarını duyurmuştu. Çamlıca Espor'un üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte QUESTIONMARK kadrosu organizasyonun çatısı altına girdi. Başarılı kadro, Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasında Çamlıca Espor adı altında mücadele edecekler.

Çamlıca Espor CS: GO Kadrosu

Uğur 'ESQUEZ' İçme

Enes 'NESS'K' Bayram

Burak Can 'MONKEYLAY' Turunç

Ahmet 'AURA' Özkan

Önder 'LMT' Akbulut

Mehmet 'Normal0ne' Açlan (Koç)

Baransel 'woxyy' Durak (Menajer)

Kaynak: Playerbros

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