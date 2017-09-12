Caminin yerinin değiştirilmesine cemaatten tepki



MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 50 yıllık olan Yüzeevler Camisi'nin bir kömür işletmesinin yeni konut projesi nedeniyle yıkılarak başka bir yere taşınacak olmasına cami cemaati tepki gösterdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 50 yıl önce madencilerden toplanan yardım paralarıyla yapıldığı iddia edilen Yüzeevler Camisi'nin iddiaya göre, bir işletmenin yeni konut projesi nedeniyle yıkılıp başka yere inşa edilecek olmasına cami cemaatinden tepki geldi. Caminin 1967 yılında zor koşullar altında madencilerden toplanan yardım paralarıyla yapıldığını söyleyen cami cemaati, caminin yıkılıp başka yere taşınmasını istemiyor. Cemaat caminin yeni yapılacağı konumda 3 cami ile iç içe olacağı ve bu nedenle oraya yapılmasının hiçbir anlamı olmayacağı görüşünde. Cami cemaatinden İsmet İnce, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Burada madencilerin parası var. Buradan caminin kalkmasını istemiyoruz. Bu cami buraya gecekondu gibi yapılmadı. Vatandaş arsasını verdi, Garp Linyitleri İşletmesi vardı. O zaman müdürlerimiz karar aldı bu cami 50 yıl önce madencilerin paralarıyla yapıldı."

Cami cemaatinden Ahmet Tanır ise "Bu cami yapılırken kuyuda bir şehit verdik. Babalarımız, dedelerimiz bu camiyi yaparken alın terini akıtmıştır. Bu cami bizim için çok değerlidir" dedi.