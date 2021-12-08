Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, çifte minareli Hatipler Camii'nin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Sivas'ın Ulaş ilçesi şehir merkezinde bulunan Hatipler Camii'nde yaşandı. Geceden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, çifte minareli caminin minarelerinden birinin yıkılmasına neden oldu. Minare tamamen yıkılırken caminin çatısında da hasar oluştu. Olay sırasında camide kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Çevrede ikamet edenler minarenin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belittiler. Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Cami İmam Hatibi Murat Güveç, camide hasar tespit çalışması yaptı. - SİVAS