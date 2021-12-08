Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, çifte minareli Hatipler Camii'nin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, çifte minareli Hatipler Camii'nin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Sivas'ın Ulaş ilçesi şehir merkezinde bulunan Hatipler Camii'nde yaşandı. Geceden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, çifte minareli caminin minarelerinden birinin yıkılmasına neden oldu. Minare tamamen yıkılırken caminin çatısında da hasar oluştu. Olay sırasında camide kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Çevrede ikamet edenler minarenin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belittiler. Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Cami İmam Hatibi Murat Güveç, camide hasar tespit çalışması yaptı. - SİVAS

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi! Araçtaki aileden sadece bir kişi sağ çıktı

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi! Araçtaki aileden sadece bir kişi sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title