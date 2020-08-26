Camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
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Camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi

Camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi Madde bağımlısı genç camını kırdığı aracın içerisine girerek saatlerce uyudu Zeytinburnu'nda sabah erken saatlerde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç, sokak üzerinde bulunan bir arabanın camını kırarak içeri girdi.

26.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:01

Camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi

Madde bağımlısı genç camını kırdığı aracın içerisine girerek saatlerce uyudu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sabah erken saatlerde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç, sokak üzerinde bulunan bir arabanın camını kırarak içeri girdi. Girdiği aracın içerisinde saatlerce uyuyan gencin rahatlığı pes dedirtirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ağustos 2020 tarihinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi. Bir süre etrafı gözetleyen tinerci genç daha sonra arabanın arka camını kırarak içeriye girdi. Saatlerce araç içerisinde uyuduktan sonra arabadan çıkan genç oradan ayrılarak kayıplara karıştı.

O anlar kamerada

Araç sahibi sabah aracının başına geldiği zaman arka camının kırık olduğunu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın yanına gelen genç bir süre etrafı gözetledikten sonra aracın arka camını kırarak içeriye giriyor.

Saatlerce araç içerisinde uyuyan gencin daha sonra araçtan inerek uzaklaştığı öğrenildi.

Camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi

Kaynak: İHA

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