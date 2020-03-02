Camilerde Mehmetçik için dua edildi
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri'de camilerde Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.
02.03.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:30
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri'de camilerde Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.
Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, Hunat Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.
Daha sonra Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dualar edildi.
Kaynak: AA