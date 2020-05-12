Camilerde 12 Haziran itibarıyla cemaatle namaz kılınabilecek Koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde 12 Haziran itibarıyla maske kullanmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek. Öte yandan Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı yayımlandı.Takvim planında ibadethaneler ile ilgili tarihler de yer aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde, 12 Haziran itibarıyla cemaatle namaz kılınmaya başlanacak.

MASKEYLE KILINACAK

12 Haziran itibarıyla Cuma namazları, cami dışında açık alanlarda cemaatle kılınmaya başlanacak. Aynı tarihten itibaren vakit namazları; fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanacak.