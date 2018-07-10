Camiden İmamın Motosikletinin Çalınma Anı Güvenlik Kamerasında
Nevşehir'de imamın, namaz kıldırdığı sırada cami bahçesindeki motosikletinin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Nevşehir'de imamın, namaz kıldırdığı sırada cami bahçesindeki motosikletinin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
2000 Evler Mahallesi'ndeki Dörtkollar Camisinde vekil imam olarak görev yapan Emre Şimşek'in (19), caminin avlusuna park ettiği motosikleti, namaz sırasında çalındı.
Güvenlik kamerasına yansıya görüntüde, imam ve cemaatin camiye girmesinin ardından avluya gelen 3 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti götürüyor.
Polis ekipleri, şapkalı oldukları için yüzleri görünmeyen şüpheliler ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
İmam Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlığın büyük günahlar arasında olduğunu, motosikleti getirmeleri halinde hırsızlarla helalleşeceğini kaydetti.
Şimşek, "Namazdan sonra motosikletin olmadığını fark ettim. Camideki çocukların şaka amaçlı sakladığını düşündüm. Bulamayınca kamera görüntülerini kontrol ettim. Çalındığını anlayınca da polisi aradım. Motosikletimi çalanların tekrar getirmelerini temenni ediyorum. Helallik isteseler hakkımı helal ederim." dedi.