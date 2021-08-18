Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
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Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu

Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuz şekilde cami yıkma girişimi, mahkeme kararıyla son anda engellendi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuz şekilde cami yıkma girişimi, mahkeme kararıyla son anda engellendi. Camiyi yıkmaya gelene İBB ekipleri, mahkeme kararı üzere geri dönmek zorunda kaldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca'da bir vakıf tarafından yapılan ve halen inşaat halinde olan cami, için mahkeme kararı çıkmadan yıkım ekibi gönderdi.

Edinilen bilgiye göre; bir vakıf tarafından Çatalca Gökçe Ali Caddesi'nde bir vakıf tarafından yaptırılan cami inşaatı, bölgede bulunan Çatalca Aziz Nesin Vakfı Öğrenci Yurdu tarafından kaçak yapıldığı iddiasıyla İBB'ye şikayet edildi.

Şikayet üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri, yıkım kararı aldı. Yıkım için gelen ekiplerin elinde herhangi bir belge olmadığı için yıkıma izin vermeyen vakıf üyeleri mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararını beklemeden gelen ekipler ve vakıf üyeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri sevk edildi. Uzun süre bekleyen ekipler, mahkemeden yıkım kararının durdurulması yönünde karar çıkması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

"Şimşek hızıyla geldiler ama şimşek hızıyla dönmek zorunda kaldılar"

Cami inşaatını yapan vakfın başkanı Murat Perçin "Ramazan ayında burada teravih namazı kılıyorduk. Yan tarafımızda bulunan vatandaşlar sesimizden rahatsız olduklarını söyleyince, biz de kimseye rahatsızlık vermemek hem de burada bulunan kır bahçesine gelen müşterilerin de ibadetlerini yerine getirebilmeleri için eski bir yapıyı yıkarak daha kullanışlı bir cami yapmak istedik.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye'si ekipleri yetkileri olmadığı halde bizi zorbalıkla engellemeye çalıştılar ve inşaatın etrafında son yedi sekiz gündür sürekli nöbet tutuyorlardı. Kanunsuz bir yapılaşma varsa bize tebligatın gelmesi ve bir kanuni sürecin başlaması gerekiyor. Bize bir gerekçe göstermeden yıkıma başlamaya çalıştılar. Biz de hemen hukuki işlemlere başladık. İdari mahkeme bugün yürütmeyi durdurma kararı ile yıkımı engellenmiş oldu. Bu süreçten sonra da kanunların çizmiş olduğu yolda hakkımızı aramaya ve camimizi korumaya devam edeceğiz. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir ekipleri ellerinde her hangi bir kanuni dayanakları olmadan yıkım işlemlerini başlatmaya geldiler. Ellerinde herhangi bir belge olmadan şimşek hızıyla geldiler ama yine şimşek hızıyla dönmek zorunda kaldılar. Çünkü bu memlekette kanun var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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