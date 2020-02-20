: Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?

20.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:43

Cami kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Camii nasıl yazılır? Camii mi, cami mi? TDK'ya göre cami kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

CAMİ NASIL YAZILIR? CAMİ Mİ, CAMİİ Mİ?

Camii: Yanlış

Cami: Doğru

TDK'YA GÖRE CAMİ NE DEMEK?

Cami, -i, -si:

isim, din bilgisi, (ca:mi), Arapça cami?

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer:

"Caminin cümle kapısının hemen sol yanında eski bir çeşme vardı." - Ayla Kutlu

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