Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
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Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı

Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye ekibi ve köylüler taragından kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye ekibi ve köylüler taragından kurtarıldı.

Sandıklı'ya bağlı Daylık köyü caminin kubbesindeki yuvada bulunan yavru leylek, 3 gün önce cami duvarı boşluğuna düştü. Köy halkı leyleği kurtarmaya çalıştı ancak bulunduğu yer yüksek olduğu için ulaşamadı. Aç ve susuz kalan yavru leyleğin öleceğinden korkan köylüler Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının sepetiyle yavru leyleğin bulunduğu bölgeye çıktı. Bu sırada yavru leylek bulunduğu yerden yola indi. Köy sakinlerinden İsmail Koç (62) ve torunu Kerem Bünyamin Şahin (9) yavru leyleği yakalayarak itfaiye ekibine teslim etti. Yavru leyleğe su veren itfaiye ekibi daha sonra yuvasına bıraktı.İsmail Koç, "Bu leylek yavrusu 3 gündür düştüğü yerde aç ve susuz. Biz de bu yavru leyleği kurtarmak için itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar geldiler. İtfaiyeyle birlikte kurtardık" dedi.


- Afyonkarahisar
Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı
Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı

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