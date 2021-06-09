Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
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Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı

Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da bir camide imamlık yapan Fatih Yavuz, ailevi sorunları nedeniyle kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Burdur'da bir camide imamlık yapan Fatih Yavuz, ailevi sorunları nedeniyle kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Burdur kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin imamı Fatih Yavuz, yatsı namazını kıldıktan sonra caminin şadırvanında bıçaklı saldırıya uğradı. Şahıs, Fatih Yavuz'u baldırından 3 defa bıçakladı. Saldırgan ve yanındaki kişi kaçarak uzaklaşırken olay yerine Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cami imamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Şahıslar herhangi bir tanıdığım husumetli olduğum birileri değil"

Saldırganları daha önce cemaatinde görmediğini, sadece bir gün önce yardım istemek için geldiğinde gördüğünü belirten cami imamı Fatih Yavuz, "Olay dün saat 22.30 gibi, yatsı namazından çıktıktan sonra, cemaat dağıldıktan sonra meydana geldi. Arkadaş şadırvandaydı. Yanında başka biri daha varmış. 'Benden çocuğum rahatsız, ailevi sorunlarım var' diyordu. Bir gün sonra da Ayetel Kürsi, Felak, Nas surelerinin yazılı olduğu kağıdı almak için geldi. Hocam bana bir kağıt verecektin ne yaptın diye sordu. Ben 'kağıt caminin içinde, bir saniye vereyim' dedim. Sonra eline verdim. Öbür şahıs ile tokalaştılar. Diğer şahıs da bana sarılacağım derken bir gün önce gelen arkadaş gelip baldırıma 3 defa bıçak darbesi yaptı. Tahkikat devam ediyor şu an. Yakalanma olmadı şu an arıyorlar. Şahıslar herhangi bir tanıdığım husumetli olduğum birileri değil. Tanımıyorum yani şahısları. Bir gün önce geldi sadece onun dışında hiç görmedim" dedi.

İmamın bıçaklanmasının ardından yardıma giden cami cemaatinden bir vatandaş ise, "İki genç çocuk 1 gün önce geliyor. Hocam ben evliyim, kız arkadaşımdan boşanmak istiyorum. Boşandığımı söyledim dinimizce bu uygun mudur değil midir diye sormuş. Sonra yatsı namazını burada kılmış ve gitmişler. Ertesi gün tekrar yine aynı kişiler geliyor. Hocama yatsı namazında çıktıktan sonra benim iş ne oldu diye soruyorlar. Sonra birisi kucaklıyor. Diğeri de bıçağı 3 defa saplıyor. Daha önce hiç cemaatte görmedik. Biz o gün başka bir camiye gitmiştik. Hocam bizi aradı işte acil bir durum var gelir misin dedi. Biz de o anda hemen buraya geldik" diye konuştu. - BURDUR

Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı
Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Camide imama bıçaklı saldırı! Sure yazılı kağıdı verecekken kanlar içerisinde kaldı
Camide imama bıçaklı saldırı! Sure yazılı kağıdı verecekken kanlar içerisinde kaldı
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