Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 28. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 28. Bölümde Koroğlu inşaatında yaşanan skandal olay Nalan ve Sedat'ın hayatını alt üst ediyor! 27 Ocak Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 28. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 28. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, hamile olup olmadığını öğrenmek için test yaptırıyor. Nalan, hamile mi?

Cana, çocuklarına kavuşmak için Rafet'ten yardım istese de umduğunu bulamıyor. Sedat, Cana'nın konağa gelmesiyle diken üzerinde neler olacağını bekliyor. Nalan, Hayri'nin ricası üzerine küçük Şirin'e ameliyat öncesi büyük bir mutluluk yaşatıyor. Diğer yandan Koroğlu'nun otel inşaatından gelen ölüm haberi büyük bir skandal yaratıyor. İnşaatta yaşanan ihmalin Koroğlu şirketinin olmasıyla Sedat büyük bir suçla karşı karşıya kalıyor.

Nalan, yaşadığı baş dönmesi ve mide bulantılarıyla artık hamile olabileceğinden daha da şüpheleniyor. Kimseye durumu belli etmemeye çalışan Nalan, Muzo'nun dikkatini çekmesine engel olamıyor. Feride'nin durumu öğrenmesiyle test yaptırmaya giden Nalan, henüz sonucu alamadan başka bir şokla karşılaşıyor. Sedat, hapse girecek mi?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Rafet Sedat'ı eski bir tanıdığı olan Derviş'in yanına gönderir. Tüm aile Rafet'in nasıl bir tercih yapacağını merakla beklemektedir. Sedat ise babasının durumundan tedirgin olur. Ancak Nalan'ın Sedat'a söyleyeceği çok önemli bir husus vardır.

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