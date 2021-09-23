Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 11. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 11. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 11. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız 11. bölüm bugün var mı, Camdaki Kız son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız bölüm bugün mü, Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

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Haber: Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 11. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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